В Клепиковском районе отремонтируют еще одну дорогу за 431 миллион рублей

Срок окончания ремонта — 20 октября.

В Клепиковском районе отремонтируют 16,8 километров дороги «Спас-Клепики — Черное — Посерда» за 431 миллион 133 тысячи 390 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчик выполнит земляные работы, обеспечит установку дорожных знаков и ограждений, нанесет дорожную разметку. Срок окончания ремонта — 20 октября.

Согласно ранее опубликованным тендерам о ремонте автодорог в Сасовском и Милославском районах, а также в Ермишинском, Клепиковском и Кадомском районах, всего в Рязанской области отремонтируют около 59 километров дорог. На работы потратят два миллиарда рублей.