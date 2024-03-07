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На ремонт дорог в Сасовском и Милославском районах потратят 800 миллионов рублей
Данные указаны на портале Госзакупок.

В Рязанской области объявили два тендера на ремонт участков дорог в Сасовском и Милославском районах за 380 миллионов 517 тысяч 800 рублей и 429 миллионов 61 тысячу 690 рублей соответственно. Информацию опубликовали на портале Госзакупок.

Подрядчику необходимо отремонтировать 11 километров 981 метр автомобильной дороги «Берестянки — Трудолюбовка — Верхне-Никольское — граница района — станция Кустаревка» в Сасовском районе. В документах отметили, что дорога двухполосная. На ней разрешена скорость не более 80 километров в час.

Помимо этого рабочие должны провести ремонт 11 километров 607 метров автодороги «Милославское — Чернава — Липяги» на участках 226 километра 18 метра, 405 километра 20 метра, 605 километра 25 метра — 33 километра 35 метра в Милославском районе. Дорога также двухполосная. Скорость движения — 80 километров в час.

В документах указано, что подрядчику нужно отремонтировать дорожное полотно, верхний слой покрытия, обочины, водопропускные трубы, барьерное и перильное ограждения, знаки. Кроме того, необходимо нанести дорожную разметку и устранить дефекты автопавильонов.

Заказчик — Дирекция дорог Рязанской области. Работы должны выполнить до 20 октября 2024 года.