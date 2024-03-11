В трех районах Рязанской области отремонтируют дороги за 718 миллионов

Речь идет об участках в Ермишинском, Клепиковском и Кадомском районах.

На ремонт дорог в Ермишинском, Клепиковском и Кадомском районах потратят 717 миллионов 651 тысячу 700 рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно документации, 12,8 километров автомобильной дороги «Тума — Малахово — Колесниково — Акулово» в Клепиковском районе отремонтируют до 20 октября. На ремонт потратят 394 миллиона рублей. В контракте установлены гарантийные сроки, в том числе пять лет для верхнего слоя покрытия дороги и четыре года для обочины.

Как указано в документах, на работы на пяти километрах дороги «Ермишь — Мердушь — Спас-Раменье — Тупик» в Ермишинском районе потратят около 144 миллионов. Ремонт закончат до 20 октября.

В Кадомском районе отремонтируют около шести километров трассы «Кадом — Кочемирово — Заулки» за 179 миллионов рублей. Работы завершат до 26 августа.

Согласно ранее опубликованным тендерам о ремонте автодорог в Сасовском и Милославском районах, всего в Рязанской области починят около 42 километров трасс. На работы потратят больше миллиарда рублей.