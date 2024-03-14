Следователя, который занимался делом о гибели студента РГУ, отстранили от расследования

После вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина от расследования гибели Ивана Брысина отстранили следователя Константина Нариманидзе, на бездействие которого жаловались родственники погибшего.

Следователя, который занимался делом о гибели студента РГУ, отстранили от расследования. Об этом сообщает издание «Рязанские новости».

По данным издания, после вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина от расследования гибели Ивана Брысина отстранили следователя Константина Нариманидзе, на бездействие которого жаловались родственники погибшего.

Отмечается, что после возбуждения уголовного дела следственные мероприятия активизировались. Следователи посетили обком Рязанского отделения КПРФ, членом которой был Брысин. Там оперативники запрашивали характеристику на погибшего. С подобным запросом следователи обращались и в РГУ имени Есенина, где обучался Брысин.

Напомним, тело студента РГУ Ивана Брысина нашли в реке Лыбедь. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту его смерти.