Очевидцы заявили о перекрытии дорог к рязанскому нефтезаводу

Ранее беспилотники атаковали предприятие.

Очевидцы сообщают, что дороги к рязанскому нефтезаводы перекрыты. Информация появилась в сервисе «Яндекс.Карты».

Согласно данным сервиса, затруднения наблюдаются на Окружной дороге. Пробки растянулись на 7,7 километра. Позже пользователи сервиса рассказали о перекрытии дорог на улицах Нахимова и Щорса. Также пробка есть на улице Черновицкой.

Ранее стало известно, что предприятие атаковали беспилотники. Пострадали двое. Инцидент прокомментировал Павел Малков.