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Пострадавшие при атаке БПЛА на Рязань находятся в больницах
Их состояние оценивают как «средней степени тяжести».

Стало известны данные о состоянии пострадавших при атаке беспилотников на рязанский нефтезавод. Информацию опубликовал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По данным источника, пострадавшие госпитализированы, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Инцидент произошел в среду, 13 марта. Беспилотник попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов. В сети есть видео прилета. Всего объект атаковали четыре беспилотника.