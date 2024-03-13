Пострадавшие при атаке БПЛА на Рязань находятся в больницах

Их состояние оценивают как «средней степени тяжести».

Стало известны данные о состоянии пострадавших при атаке беспилотников на рязанский нефтезавод. Информацию опубликовал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По данным источника, пострадавшие госпитализированы, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Инцидент произошел в среду, 13 марта. Беспилотник попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов. В сети есть видео прилета. Всего объект атаковали четыре беспилотника.