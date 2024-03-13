Малков прокомментировал атаку БПЛА на рязанский нефтезавод
Губернатор заявил, что находится на месте происшествия
Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал атаку БПЛА на нефтезавод. Информация появилась в Telegram-канале политика.
«Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации есть пострадавшие. Нахожусь на месте происшествия, работают все оперативные службы», — заявил Малков.
Инцидент произошел в среду, 13 марта. В сети появилось видео атаки.