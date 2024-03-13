На рязанском нефтезаводе потушили открытый огонь на обоих резервуарах

Ранее объект подвергся атаке беспилотника.

На рязанской нефтезаводе потушили открытый огонь на обоих резервуарах. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Ликвидировано открытое горение на резервуаре и установке переработки сырой нефти на площади 175 квадратных метров. Весь открытый огонь потушен», — рассказал собеседник агентства.

Ранее беспилотник атаковал предприятие. Пострадали двое. Инцидент прокомментировали Павел Малков и Минобороны.