Минобороны прокомментировало атаку БПЛА на Рязанскую область

Инцидент произошел утром в среду, 13 марта.

Минобороны России прокомментировало атаку беспилотников на Рязанскую область. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

По данным ведомства, средства ПВО сбили один беспилотник.

Помимо этого, перехвачены и уничтожены 11 БПЛА над Белгородской областью, по восемь — над Брянской и Курской, 29 — над Воронежской, один — над Ленинградской.

Ранее сообщалось, что при атаке на рязанский нефтезавод пострадали двое.