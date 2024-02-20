Минприроды проверит воду в реке Рыбновского района

Отобрали пробы природной воды.

Минприроды проведет проверку воду в реке Вожа Рыбновского района после сообщений рыбаков о ее загрязнении. Об этом ведомство сообщило в комментариях Telegram-канала губернатора Павла Малкова.

«Наши специалисты совместно с аккредитованной лабораторией в понедельник, 19 февраля отобрали пробы природной воды из реки Вожа для проведения исследования», — отметили в минприроды.

Напомним, рыбаки Рыбновского района сняли видео с выбросом отходов в реку. От воды, по их сообщениям, пахнет навозом. Позже ситуацию на контроль взял Бастрыкин.