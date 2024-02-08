Новости Рязани за 8 февраля 2024 год

Директором рязанской «Академии единоборств» стал Юрий Рекша

Ранее он был заместителем директора.

Новым директором СШОР «Академия единоборств» стал Юрий Рекша. Информация появилась на сайте учреждения. Ранее Рекша являлся заместителем директора школы. Учреждение возглавлял Виталий Шабанов — его назначили замминистра спорта региона.

Несколько десятков рязанских улиц остались без электричества

Отмечается, что ведутся восстановительные работы.

Несколько десятков рязанских улиц вечером в четверг, 8 февраля, остались без электричества. Об этом сообщили в МУП РГРЭС. Свет отсутствует по адресам: улица Полевая;

улица Пролетарская;

Спортивный переулок;

улица Горького;

улица Введенская;

улица Мюнстерская;

улица Чернобаевская;

1-й Осенний переулок;

2-й Осенний переулок;

1-й проезд Гагарина;

2-й проезд Гагарина;

улица 1-я Железнодорожная;

улица Татарская;

улица Спортивная;

улица Дзержинского;

улица Семашко;

улица Гагарина. Ремонтно-восстановительными работами занимается бригада предприятия. Подачу электричества планируют возобновить в течение трех часов с момента отключения. Помимо этого, аварийно-восстановительные работы ведут по улицам: Никульчинская;

Пронская;

1-я Нагорная;

1-я Хлебная;

2-я Хлебная. Работы по этим адресам будут выполнятся до полного восстановления.

В Солотче трактор сровнял с землей деревья, высаженные экс-мэром Сорокиной

Инцидент произошел в четверг, 8 февраля.

В Солотче трактор сровнял с землей деревья, высаженные экс-мэром Рязани Еленой Сорокиной. Об этом сообщил Telegram-канал «Рязанский репортер». «Недавно мы вместе с Еленой Сорокиной сажали возле артезианских скважин на улице Дунай саженцы сосны. Там же жители окрестных домов посадили молодые деревца — липы и рябины. Сегодня [8 февраля] приехал трактор управляющей компании, сломал ограждение и буквально сровнял с землей посадки. Как стало известно, уже в ночь здесь собираются складировать снег», — указано в публикации. Фото — Telegram-канал «Рязанский репортер»

Рязанка рассказала о невозможности дозвониться до поликлиники Кардиодиспансера

По информации женщины, она не могла связаться с колл-центром в течение 25 минут.

Рязанка рассказала о невозможности дозвониться до колл-центра поликлиники Кардиодиспансера. Этой информацией она поделилась в соцсетях. Женщина рассказала, что в поликлинике больше нельзя записаться к эндокринологу и неврологу через портал Госуслуг. «Сегодня 25 минут пыталась дозвониться в колл-центр. Сначала „Вы позвонили в Кардиодиспансер, все операторы заняты. Вам ответит первый освободившийся оператор“, потом слушала музыку, и звонок скидывался. И так несколько раз. Это что за издевательство», — написала пользовательница.

Минобороны РФ: из украинского плена вернулись 100 российских военнослужащих

Освобожденных военных доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

Из украинского плена вернулись 100 российских военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны РФ. «8 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 100 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 100 военнопленных ВСУ», — заявили в ведомстве. Уточняется, что освобожденных военных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России. «Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — сообщили в ведомстве.

В Самарской области столкнулись 11 машин

В Тольятти 8 февраля столкнулись 11 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Самарской области. ДТП произошло около 16 часов на Обводном шоссе. На дороге столкнулись 11 машин. Пострадали четыре человека. Им потребовалась медпомощь. Отмечается, что в Самарской области действует «желтый» уровень опасности из-за снегопада и сильных порывов ветра.

Новым главкомом ВСУ стал уроженец Владимирской области

Новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины стал уроженец Владимирской области Александр Сырский. О назначении заявил Владимир Зеленский. «Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины», — объявил президент Украины. Сырский родился в деревне Новинки Владимирской области. Он — выпускник Московского высшего военного командного училища. До 2024 года генерал-полковник являлся командующим Сухопутных войск Украины. Ранее главкомом ВСУ был Валерий Залужный.

Главком ВСУ Залужный ушел в отставку

Об этом сообщили министр обороны Украины Умеров и президент страны Владимир Зеленский.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о смене руководства ВСУ. Об этом он написал в соцсети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). «Нужны новые подходы, новые стратегии. Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу [Залужному — прим.ред.] за все достижения и победы», — написал Умеров. Позднее информацию об отставке главкома подтвердил Владимир Зеленский. Залужного на посту сменил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

В Санкт-Петербурге застрелили президента городской федерации каратэ

В Санкт-Петербурге застрелили президента городской федерации каратэ Виталия Конева. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Труп обнаружили на территории спортивно-стрелкового клуба «Невский» на Пионерской улице. По информации источника, начальник спорткомплекса совершал обход территории. Так он увидел на площадке для стрельбы Конева. Мужчина лежал без сознания на снегу. Приехавшие врачи не смогли его спасти. На месте следствие не нашло признаков насильственной смерти. Однако во время вскрытия у мужчины нашли пулевое ранение в голову.

Рязанка рассказала о заблокированном после снегопада селе

По ее словам, выехать из него на машине — нереально.

Жительница Рязанского района пожаловалась на занесенные снегом дороги, из-за которых невозможно куда-либо выехать. Об этом она сообщила в группе «Подслушано у Водителей Рязани». Пост опубликован 8 февраля. Женщина рассказала, что после снегопада дороги из села Панферово занесло полностью. Выехать из него на машине ВАЗ 2114, по ее словам, нереально. «Сколько можно терпеть нашу халатность по дорогам? Сегодня приступ случился, так я не могу даже в аптеку съездить. Звонки по инстанциям… Это тупое отфутболивание… Люди как быть? А если приступ повторится и скорая не проедет, что умирать в 36? Я гипертоник», — негодует женщина.

В школах Касимовского района нашли нарушения требований пожарной безопасности

Суд рассмотрел административные дела в отношении директоров образовательных учреждений.

Прокуратура и МЧС провели проверку в образовательных учреждениях Касимовского района и нашли нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-службе надзорного ведомства. Проверяющие заметили, что на чердаках школ не установлены системы пожарной сигнализации. Также нет средств индивидуальной защиты органов дыхания. Запасные выходы на лестничную клетку не оборудованы устройствами для самозакрывания. В результате в отношении директоров школ возбудили административные дела по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ. Суд уже их рассмотрел и привлек виновных к ответственности. Также внесены представления, которые сейчас находятся на рассмотрении.

В Рязанской области рецидивиста, напавшего на женщину. заключили под стражу

Инцидент произошел ночью в понедельник, 5 февраля.

В Рязанской области рецидивиста, напавшего на женщину, заключили под стражу. Об этом сообщила региональная прокуратура. Инцидент произошел ночью в понедельник, 5 февраля. По версии следствия, 46-летний ранее судимый мужчина напал на потерпевшую с целью хищения имущества. При этом он использовал в качестве оружия неуказанный предмет. В итоге женщине причинили телесные повреждения. Подозреваемого заключили под стражу до 4 апреля.

Рязанец получил шесть лет колонии за попытку распространения наркотиков

Отбывать наказание он будет в колонии строго режима.

24-летнего рязанца осудили за то, что он хотел продать наркотики. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Мужчина через интернет устроился в «магазин» по продаже наркотиков. Там ему выдали более килограмма вещества для дальнейшего распространения. Вскоре об этом узнали правоохранители. «В результате оперативно-розыскных мероприятий виновный был задержан, из 16 „тайников-закладок“ изъято наркотическое средство, кроме того, обнаружена и изъята оптовая партия наркотиков», — рассказали в пресс-службе. В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Суд назначил ему шесть лет колонии строгого режима. Отметим, что приговор в в силу еще не вступил.

В Рязани на трех улицах Горрощи отключили холодную воду

Причина — ремонтные работы на водопроводе.