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В Рязанской области мужчина с ножом напал на 29-летнюю женщину
Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.

В Скопине пьяный мужчина с ножом напал на 29-летнюю женщину и попытался ее ограбить. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел ночью в Скопине. Женщина возвращалась домой от больной родственницы около 00:30, на улице ее догнал неизвестный и, угрожая консервным ножом, потребовал деньги и ценности. Рязанка сообщила, что наличности у нее нет, тогда нетрезвый злоумышленник ткнул ее ножом в щеку и руками начал проверять, есть ли на женщине сережки и цепочка. В этот момент женщина оттолкнула налетчика и смогла убежать от него домой.

Оперативники по описанию узнали в нападающем 46-летнего местного жителя, ранее дважды судимого за изнасилования. Более года назад он вернулся из исправительной колонии.

По предварительной информации, мужчина выпивал в компании приятелей и на такси вернулся на улицу, где живет и решил прогуляться. На безлюдной улице он увидел идущую женщину и решил отобрать у нее деньги и золото.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.