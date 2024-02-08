Главком ВСУ Залужный ушел в отставку

Об этом сообщили министр обороны Украины Умеров и президент страны Владимир Зеленский.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о смене руководства ВСУ. Об этом он написал в соцсети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Нужны новые подходы, новые стратегии. Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу [Залужному — прим.ред.] за все достижения и победы», — написал Умеров.

Позднее информацию об отставке главкома подтвердил Владимир Зеленский. Залужного на посту сменил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.