На должность замминистра спорта Рязанской области назначили Виталия Шабанова

До назначения Шабанов руководил спортшколой «Академия единоборств» в Рязани.

На должность замминистра физической культуры и спорта Рязанской области назначили Виталия Шабанова. Об этом сообщили «Рязанские ведомости».

По словам издания, до назначения Шабанов руководил спортшколой «Академия единоборств» в Рязани. Он — мастер спорта России по самбо и дзюдо.

Отмечается, что должность замминистра ранее занимал Юрий Колдин. Теперь он стал директором центра спортивной подготовки.

Фото: Вячеслав Астафьев, «Рязанские ведомости»