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В Рязани на завершение реставрации Успенского собора выделили почти два миллиарда рублей
Работы должны завершить по 31 октября 2026 года.

В Рязани на завершение реставрации и разработку проектной документации Успенского собора выделили почти два миллиарда рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Заказчик — Минкультуры России. Начальная цена контракта составляет один миллиард 998 миллионов 785 тысяч 510 рублей. Средства выделили из федерального бюджета.

Как указано в документах, подрядчику необходимо разработать научно-проектную документацию. У него должна быть лицензия на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Согласно документации, необходимо реставрировать иконостас, сохранившиеся иконы, монументальную живопись, декоративные металлические элементы в интерьере, паникадила, светильники, бра, деревянные элементы, мозаичные подоконники, полы. Также нужно воссоздать утраченные иконы.

Работы должны завершить по 31 октября 2026 года.

Напомним, региональное правительство планировало завершить реставрацию Успенского собора и Богоявленской церкви до конца 2023 года. В 2023 году на продолжение реставрации Успенского собора выделили 599 миллионов.