Реставрация соборов Рязанского кремля завершится до конца 2023 года

Рязанскую область посетила министр культуры России Ольга Любимова. Она проверила строительство музейного центра кремля и реставрацию объектов, сообщил
Любимова осмотрела реставрацию Богоявленской церкви и Успенского собора Рязанского кремля. Отмечается, что работы планируют завершить до конца 2023 года.
Врио губернатора Павел Малков сообщил главе Минкультуры о создании большого пешеходного маршрута, который будет включать ключевые объекты истории и культуры. Врио главы региона отметил, что кремль станет центральной точкой в пешеходном маршруте.
«Это жемчужина региона. Мы будем использовать все возможности для того, чтобы сохранить уникальную историческую территорию и развивать ее», — сказал Павел Малков.
Во время встречи отметили, что летом 2023 года планируют завершить реставрацию гимназии № 2. Малков заявил, что регион проведет благоустройство территории учебного заведения.
Любимова оценила реставрацию театра юного зрителя. Ремонт продлится три года. Часть зрительного зала планируют открыть в конце 2022 года. Она предложила актерам театра на время реставрации активизировать гастрольную деятельность. Театральный коллектив ТЮЗа будет принимать участие в программе «Большие гастроли».
Также министр предложила организовать в музейном центре на Соборной кружковые занятия для школьников.
Малков поблагодарил Любимову и отметил, что в городе также завершается ремонт областного театра.
«Постараемся сделать все возможное, чтобы запустить его в эксплуатацию как можно скорее», — сказал врио губернатора.
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