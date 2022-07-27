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Реставрация соборов Рязанского кремля завершится до конца 2023 года

Рязанскую область посетила министр культуры России Ольга Любимова. Она проверила строительство музейного центра кремля и реставрацию объектов, сообщил сайт регионального правительства.

Любимова осмотрела реставрацию Богоявленской церкви и Успенского собора Рязанского кремля. Отмечается, что работы планируют завершить до конца 2023 года.

Врио губернатора Павел Малков сообщил главе Минкультуры о создании большого пешеходного маршрута, который будет включать ключевые объекты истории и культуры. Врио главы региона отметил, что кремль станет центральной точкой в пешеходном маршруте.

«Это жемчужина региона. Мы будем использовать все возможности для того, чтобы сохранить уникальную историческую территорию и развивать ее», — сказал Павел Малков.

Во время встречи отметили, что летом 2023 года планируют завершить реставрацию гимназии № 2. Малков заявил, что регион проведет благоустройство территории учебного заведения.

Любимова оценила реставрацию театра юного зрителя. Ремонт продлится три года. Часть зрительного зала планируют открыть в конце 2022 года. Она предложила актерам театра на время реставрации активизировать гастрольную деятельность. Театральный коллектив ТЮЗа будет принимать участие в программе «Большие гастроли».

Также министр предложила организовать в музейном центре на Соборной кружковые занятия для школьников.

Малков поблагодарил Любимову и отметил, что в городе также завершается ремонт областного театра.

«Постараемся сделать все возможное, чтобы запустить его в эксплуатацию как можно скорее», — сказал врио губернатора.

Фото Минкультуры