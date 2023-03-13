В Рязани на продолжение реставрации Успенского собора выделили 599 миллионов

В рязанском кремле на реставрацию Успенского собора и доработку проектной документации выделили еще 599 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Министерство культуры России выделило 599 млн 4 тысячи 988 рублей. Подрядчик доделает проектную и рабочую документацию, проведет историко-культурную экспертизу, а также проведет реставрационные работы кровли, фасада, водосточной системы, окон и дверей, водоснабжения и водоотведения, отопления и вентиляции, электроосвещения, архитектурно-художественной подсветки и благоустроит территорию.

Работы будут выполнены до 1 декабря 2025 года. Напомним, региональное правительство планировало завершить реставрацию Успенского собора и Богоявленской церкви до конца 2023 года.