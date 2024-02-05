Экс-главу рязанского минтранса рекордно быстро уволили с нового места работы

Вадим Решетник пробыл на посту министра строительства Забайкалья 2,5 месяца.

Бывшего министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадима Решетника уволили с нового места работы спустя 2,5 месяца после назначения. Об этом сообщил портал «Chita.ru».

13 ноября 2023 года Решетника назначили главой Минстроя Забайкальского края. Однако в понедельник, 5 февраля, его уволили по решению губернатора Александра Осипова. Подписано соответствующее распоряжение.

Отмечается, что предыдущий антирекорд принадлежал врио зампреда правительства Забайкалья по строительству Альберту Мусифуллину — он ушел спустя три месяца работы в апреле 2023 года.

Решетник работал главой рязанского Минтранса с 2019 по 2022 годы. Должность ему предложил покинуть губернатор Павел Малков.