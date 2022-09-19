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Министр транспорта Рязанской области Решетник покинет пост

Министр транспорта Рязанской области Решетник покинет пост. Об этом сообщил в соцсетях врио губернатора Павел Малков.

«Сегодня предложил покинуть свой пост министру транспорта и автомобильных дорог области Вадиму Решетнику. К сожалению, по разным причинам в этой сфере не выстроена эффективная система управления», — сообщил он.

Малков объяснил, что результатом стало «назначение непрофильных специалистов на ключевые должности, отсутствие информационной открытости и взаимодействия со СМИ, затянутые графики работ по ключевым дорогам, спорные проектные решения по жизненно важным объектам, отсутствие стратегического видения развития дорожной и транспортной системы региона и другие вопросы».

«Все это позволяет сделать вывод о необходимости такого решения», — сообщил врио губернатора.

Он отметил, что после инаугурации произойдут кадровые изменения в рязанском правительстве. Малков отметил, что не все назначения произойдут в ближайшие дни.