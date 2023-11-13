Уволенного главу рязанского минтранса назначили министром строительства Забайкалья

Бывшего руководителя министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадима Решетника назначили министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ГТРК-«Чита» сообщает, что к своим обязанностям он приступил 13 ноября.

Напомним, что Решетник был главой рязанского ведомства с 2019 года. В сентябре 2022 года губернатор Павел Малков предложил ему покинуть эту должность.