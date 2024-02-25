Под Рязанью на дороге «Кораблино-Скопин» встали машины из-за выпавшего снега

Инцидент произошел в воскресенье, 25 февраля.

Под Рязанью встали машины из-за выпавшего снега. Об этом сообщили во «ВКонтакте» в группе ПУВР.

«Рязанская область, дорога „Кораблино-Скопин“. Дорогу замело полностью не можем проехать стоим тут два часа. Как с этим бороться?», — написали в посте.

На кадрах видно, что на месте работает снегоуборочная техника.

Ранее на дороге «Ряжск-Ухолово» на заваленной снегом дороге застряли две машины.