Под Рязанью на заваленной снегом дороге застряли фура и автомобиль
Под Рязанью ночью в воскресенье, 25 февраля, на заваленной снегом дороге застряли две машины.
Под Рязанью ночью в воскресенье, 25 февраля, на заваленной снегом дороге застряли две машины. Видео в редакцию РЗН. Инфо прислал читатель.
По его словам, инцидент произошел на дороге «Ряжск-Ухолово». Застряли фура и автомобиль.
Напомним, в Ухоловском районе дорогу завалило снегом. Видео в субботу, 24 февраля, прислала РЗН. инфо подписчица.