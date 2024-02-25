Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 25
-2°
Пнд, 26
-3°
Втр, 27
-3°
ЦБ USD 92.75 0.31 23/02
ЦБ EUR 100.44 0.54 23/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Что делать, если течет крыша или сгнили трубы, а капремонт еще не скор...
РЗН. инфо вместе с экспертами разбирался, как ускорить...
23 февраля 2024 18:03
2 563
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
13 637
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
14 595
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
20 823
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Под Рязанью на заваленной снегом дороге застряли фура и автомобиль
Под Рязанью ночью в воскресенье, 25 февраля, на заваленной снегом дороге застряли две машины.

Под Рязанью ночью в воскресенье, 25 февраля, на заваленной снегом дороге застряли две машины. Видео в редакцию РЗН. Инфо прислал читатель.

По его словам, инцидент произошел на дороге «Ряжск-Ухолово». Застряли фура и автомобиль.

Напомним, в Ухоловском районе дорогу завалило снегом. Видео в субботу, 24 февраля, прислала РЗН. инфо подписчица.