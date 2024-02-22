Рязанская мэрия в третий раз сорвала сроки сдачи разрушенного дома на Пушкина

Рязанская мэрия в третий раз сорвала сроки сдачи разрушенного дома на Пушкина. Об этом редакции РЗН. инфо рассказали жители.

Представители администрации трижды уверяли жильцов, что начнут отдавать ключи от второго подъезда, который пострадал больше всего при взрыве, 22 февраля. Однако, как отметили рязанцы, работы до сих пор не сделаны.

«В первом подъезде уже как две недели назад администрация выдала ключи. Но только жильцы не хотят въезжать в свои квартиры, так как у подрядчика много недоделов. А во втором подъезде работа продвигается очень медленно и до сих пор никакой информации о выдаче ключей не было, хотя обещали. Газ до сих пор не провели», — отметили жители.

В среду, 21 февраля, на своей странице в соцсетях Михаил Ромодин выложил ролик и отметил, что осталось «провести незначительные работы: установить сантехнику в некоторых квартирах и доклеить обои» и подрядчик успевает в срок сдать второй подъезд.

Напомним, в конце 2022 года в двухэтажке произошел взрыв газа, в результате чего здание частично обрушилось. На встрече жителей дома с главой рязанского следкома Владимиром Никешкиным стало известно, что частично обрушенный дом признали аварийным и непригодным для жилья.

Однако позже сообщалось, что мэрия не отказалась от планов восстановить здание. Позже стало известно, что сроки завершения ремонта сорваны и перенесены на 6 и 22 февраля. В начале февраля замначальника управления ЖКХ попытался встретиться с жителями, но вскоре уехал, так и не ответив на вопросы.