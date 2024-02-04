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Администрация Рязани встретилась с жителями разрушенного дома на улице Пушкина
В воскресенье, 4 февраля, состоялась встреча замначальника управления ЖКХ Эдуарда Алтунина с жителями разрушенного дома на улице Пушкина.

В воскресенье, 4 февраля, состоялась встреча замначальника управления ЖКХ Эдуарда Алтунина с жителями разрушенного дома на улице Пушкина. Об этом РЗН. Инфо сообщили жители.

По словам рязанцев, сначала речь шла про сроки сдачи подъездов №№ 1 и 2, которые практически не готовы.

«И за пару дней всю работу там не выполнят. Второй подъезд должны сдать 22 февраля, а еще не залиты полы, нет обоев и с черновой отделкой» — сказали РЗН. Инфо жители дома.

Также речь зашла про счетчики на воду. По словам жителей, подрядчик их не сделает, потому что в проекте этого не предусмотрено. Но некоторые рязанцы договорятся и им установят счетчик.

Кроме того, жители рассказали, что они поехали на склад, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится их мебель.

«Пришли в шок, что мебель хранится в сыром помещении. Она покрылась плесенью, крысы местами погрызли», — отметили рязанцы.

Алтунина спросили, кто будет возмещать ущерб за мебель. По словам жителей, он на вопросы не ответил и уехал в 9:30 с объекта.

Ранее в рязанской мэрии назвали сроки сдачи разрушенного дома на улице Пушкина.