Ромодин: ключи первому подъезду дома на Пушкина отдадут 7 февраля

Напомним, в двухэтажке произошел взрыв газа, в результате чего здание частично обрушилось.

Заммэра Михаил Ромодин во вторник, 6 февраля, на встрече с жителями разрушенного дома № 47 корпус 2 по улице Пушкина сообщил, что ключи первому подъезду отдадут 7 февраля.

Сначала Михаил Ромодин и замначальника управления ЖКХ Эдуард Алтунин вместе с подрядчиком осмотрели квартиры в первом подъезде. После этого чиновник сообщил, что первый подъезд готов на 99%.

«Сегодня не удалось отдать ключи от первого подъезда, так как до конца не установлены водяные счетчики, электричество не подключено полностью и газ не подан в трубу. Однако уже 7 февраля жители смогут переехать в квартиры. По второму подъезду идем в установленном графике. До 22 февраля должны успеть выполнить все работы», — отметил Ромодин.

Жители возмутились, что сроки сдачи дома перенесли из-за халатности: не проверили сразу же конструкции здания и вовремя не укрепили стены. Ромодин ответил, что это часть всех строительных работ и не всегда можно на первых этапах определить проблемы. А также отметил, что от человеческого фактора тоже никто не застрахован.

Зампрокурора Железнодорожного района Федор Чудаков рассказал, что после внесения представления за срыв сроков подрядчик при ежедневном контроле прокуратуры ведет работы.

Ромодин также добавил, что подрядчику ежедневно начисляется неустойка за срыв срока ремонтных работ.

Кроме того, жители дома поинтересовались, как они смогут жить в первом подъезде пока ведется ремонт во втором. Ромодин заметил, что с точки зрения техники безопасности отдавать ключи можно целому подъезду, когда работы все выполнены.

«Также это решение было принято потому, что вы сами захотели поскорее переехать в свои квартиры. А так мы могли отдать ключи только тогда, когда был бы готов весь дом», — подчеркнул Ромодин.

Напомним, в двухэтажке произошел взрыв газа, в результате чего здание частично обрушилось. На встрече жителей дома с главой рязанского следкома Владимиром Никешкиным стало известно, что частично обрушенный дом признали аварийным и непригодным для жилья.

Однако позже сообщалось, что мэрия не отказалась от планов восстановить здание. Рязанская мэрия попросила жителей разрушенного дома выехать из квартир до 14 августа. В конце августа администрация заключила договор с подрядчиком. Позже стало известно, что сроки завершения ремонта сорваны и перенесены на 6 и 22 февраля. В начале февраля замначальника упраления ЖКХ попытался встретиться с жителями, но вскоре уехал, так и не ответив на вопросы.