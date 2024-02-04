В рязанской мэрии назвали сроки сдачи разрушенного дома на улице Пушкина

Стены в доме укрепили арматурной сеткой, заново оштукатурили и поклеили обои.

Замглавы горадминистрации Михаил Ромодин назвал сроки сдачи разрушенного дома на улице Пушкина. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Ромодина, завершение работ и выдача ключей жителям первого подъезда планируется 6 февраля, жителям второго подъезда — 22 февраля.

Замглавы мэрии уточнил, что стены укрепили арматурной сеткой, заново оштукатурили и поклеили обои.

Жители сообщили РЗН. инфо, что в воскресенье, 4 февраля, с ними около дома встретятся представители администрации

Напомним, в двухэтажке произошел взрыв газа, в результате чего здание частично обрушилось. На встрече жителей дома с главой рязанского следкома Владимиром Никешкиным стало известно, что частично обрушенный дом признали аварийным и непригодным для жилья.

Однако позже сообщалось, что мэрия не отказалась от планов восстановить здание. Рязанская мэрия попросила жителей разрушенного дома выехать из квартир до 14 августа. В конце августа администрация заключила договор с подрядчиком. Позже стало известно, что сроки завершения ремонта сорваны