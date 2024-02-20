Власти прокомментировали отмену льгот на рязанской маршрутке № 46

Заммэра Михаил Ромодин подчеркнул, что это коммерческий маршрут, и перевозчик решил не перевозить льготников.

Во вторник, 20 февраля, на комитете по ЖКХ в Рязанской городской думе заммэра Михаил Ромодин и врио начальника управления благоустройства Дмитрий Наумов прокомментировали отмену льгот на маршрутке № 46.

Депутаты озвучили, что считают недопустимым по 20-30 минут детям стоять в мороз на остановках и ждать альтернативный транспорт. Также они поинтересовались, будет ли рассматриваться вопрос, чтобы льгота продолжала действовать и на каком альтернативном маршруте можно сделать льготу. Заммэра подчеркнул, что это коммерческий маршрут, и перевозчик решил не перевозить льготников.

«Для того, чтобы с этого года получать субсидию по льготнику, необходимо выполнять транспортную работу и расписание хотя бы на 80%. Те, кто в состоянии это делать, продолжают. Я не буду утверждать, что он [перевозчик маршрута № 46, — прим. ред.] не в состоянии, но от перевозки льготников он отказался», — отметил Ромодин.

Дмитрий Наумов добавил, что можно воспользоваться муниципальным автобусом № 17 и тремя коммерческими — №№ 50, 53 и 58.

«В январе был проведен мониторинг расписания и с перевозчиками провели работу. Сократили время ожидания до 8-15 минут. Сейчас можно добраться с одной пересадкой — это считается нормой», — подчеркнул Наумов.

Кроме того, Михаил Ромодин сообщил, что на данный момент прорабатывается альтернативный маршрут с льготой. Однако анонсировать его заммэра пока не планирует.

Депутаты предложили пустить школьные автобусы в Семчино и Канищево, которые довезут детей. Ромодин обещал обсудить вопрос.

Напомним, рязанцы пожаловались на невозможность уехать утром из микрорайона Семчино. Позже администрация посоветовала рязанцам ездить на других автобусах после отмены льгот на маршрутке № 46.