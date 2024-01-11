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Рязанцы пожаловались на невозможность уехать утром из микрорайона Семчино
На снимке видно, что на остановке находятся более 20 человек.

Рязанцы пожаловались на невозможность уехать утром из микрорайона Семчино. Соответствующую фотографию прислали читатели в редакцию РЗН.Инфо.

Отмечается, что из-за отмены льгот на 46 маршруте людям приходится ходить пешком или по 40 минут ждать транспорт, где действует карта «Умка».

"Теперь на 50 будет коллапс!" — отмечает автор сообщения.

На снимке видно, что на остановке находятся более 20 человек.