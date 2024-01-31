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Мэрия предложила рязанцам ездить на других автобусах после отмены льгот на маршрутке № 46
И привела список маршрутов.

Мэрия предложила рязанцам ездить на других автобусах и троллейбусах после отмены льгот на маршрутке № 46. Об этом РЗН. Инфо рассказали в рязанской администрации.

В ведомстве сообщили, какими автобусами и троллейбусами можно воспользоваться рязанцам, используя льготы: №№ 50M3, 62M2, 27, 16.

В общей сложности эти маршруты обслуживают 37 автобусов среднего класса, два автобуса большого класса и десять троллейбусов. Увеличивать количество машин в мэрии не планируют.

По данным сервиса «Яндекс карты», ни один из предлагаемых мэрией льготных маршрутов полностью не дублирует маршрутку № 46, поэтому некоторым рязанцам придется ездить по городу с пересадками.

Также мэрия привела список маршрутов без льготного проезда: №№ 65M2, 75M2, 99M2, 3.

После отмены льготного проезда на маршрутке № 46 рязанцы активно пишут в соцсетях о неудобстве этого решения. В Семчине люди стояли на морозе, ожидая альтернативный транспорт больше сорока минут.

Мэрия отвечала рязанцам, что частные перевозчики могут самостоятельно принимать решение об отмене льгот.