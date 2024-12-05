Новости Рязани за 5 декабря 2024 год

В Рязани пройдет хоккейный турнир в валенках

Событие состоится 22 декабря.

В Рязани 22 декабря пройдет VIII хоккейный турнир в валенках. Прием заявок начался на сайте Федерации футбола города. Турнир приурочили к открытию новой спортивной площадки в спортшколе «Химик» поселка Строитель. Формат игр — пять полевых игроков и вратарь. Игры стартуют с 10:30, открытие площадки — в 10:00. Обязательное условие для игроков — наличие валенок. Возраст участников: 16+.

Артист Рязанского театра кукол стал лауреатом премии имени Владимира Машкова

Сергей Сизоненко работает в театре с 2018. Он участвует в спектаклях «Сон в летнюю ночь», «Демон», «Женитьба», «Мэри Поппинс» и других.

Артист Рязанского театра кукол стал лауреатом Премии Председателя СТД РФ Народного артиста России Владимира Машкова. Об этом сообщили в группе «Культура Рязанской области» ВКонтакте. Сергей Сизоненко работает в театре с 2018. Он участвует в спектаклях «Сон в летнюю ночь», «Демон», «Женитьба», «Мэри Поппинс» и других. Осенью 2023 года артист запустил проект «СовремДрама», который объединяет актеров рязанских театров и ищет альтернативу привычным сценическим формам. За год состоялось восемь премьер — перформативных читок, собравших более 1000 зрителей. Творческий проект осуществляется при поддержке Рязанского регионального отделения СТД РФ. Кроме того, «СовремДрама» дважды получала грант СТД РФ «На развитие творческого проекта».

А что в кино? «Звезды в Сибири», «Операция «Панда» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе. «Звезды в Сибири» — новогодняя комедия с российскими звездами в роли самих себя. В фильме сыграли Сергей Светлаков, Клава Кока, Дмитрий Маликов и другие. «Роковая партия» — основанный на реальных событиях драматический фильм о знаменитом шахматном матче между легендарным советским игроком, чемпионом мира Михаилом Ботвинником и молодым претендентом Давидом Бронштейном. «Операция «Панда» — комедийный семейный боевик с Джеки Чаном в главной роли. Создатели фильма отметили, что при съемках ни одно животное не пострадало, так как все четвероногие персонажи — компьютерные. Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества в мессенджере WhatsApp*

Аферисты используют гифки с вредоносными кодами или фишинговыми ссылками.

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества в мессенджере WhatsApp*. Об этом пишет RT со ссылкой на директора по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергея Липова. «Скамеры в очередной раз продемонстрировали свою изобретательность, внедрив новый способ обмана пользователей WhatsApp*. На этот раз они используют гифки, которые на первый взгляд кажутся безобидными и даже приятными», — заявил эксперт. Он подчеркнул, что такие изображения являются популярным форматом обмена мультимедийным контентом. Однако они могут содержать вредоносный код или ссылку на фишинговый сайт. Во избежание плачевных последствий эксперт посоветовал не нажимать на движущееся изображение и не переходить по ссылкам для его просмотра. Также может помочь установка антивируса на телефон. *принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

В Рязанском Лесопарке уберут деревянный настил около Орехового озера

Его переместят в специальное место на хранение.

В Рязанском Лесопарке уберут деревянный настил около Орехового озера. Об этом сообщает Муниципальный центр управления города. Покрытие до весны переместят в специальное место на хранение. Его уберут до конца этой недели. В МЦУ отметили, что настил вернут на прежнее место при установлении теплой сухой погоды.

В результате аварии на Ряжском шоссе в Рязани пострадали два человека

Травмы получили 45-летний водитель и 46-летняя пассажирка.

В результате аварии на Ряжском шоссе в Рязани пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекция по региону. ДТП случилось 5 декабря, примерно в 17:40, напротив дома № 46 «б». Там столкнулись автомобиль «Митсубиси» под управлением 42-летнего рязанца, «Санг Енг Актион» за рулем которого был 45-летний местный житель и «Киа Соренто» под управлением 51-летнего жителя Рязани. В результате происшествия водитель «Санг Енг», а также его 46-летняя пассажир с различными травмами обращались за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее появились кадры аварии.

Стали известны подробности аварии на Солотчинском мосту в Рязани

В результате происшествия никто не пострадал.

Стали известны подробности аварии на Солотчинском мосту в Рязани. Их сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. «В данном ДТП пострадавших не зарегистрировано. Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются», — прокомментировали в ведомстве. Напомним, на Солотчинском мосту столкнулись четыре легковушки и «ГАЗель».

Путин принял участие в акции «Елка желаний»

Он выполнит желания троих детей.

Президент России Владимир Путин принял участие в акции «Елка желаний». Об этом пишут «Известия». Глава государства выполнит желания троих детей. Они загадали побывать в Санкт-Петербурге, на репетиции ансамбля народного танца имени Моисеева и позаниматься на авиатренажере. Акция проводится для ребят, в возрасте от трех до 17 лет. Она продлится до 28 февраля 2025 года.

Рязанцы засняли большие пробки на Солотчинском шоссе и Северной окружной

На кадрах видно плотный поток машин по направлению из города.

Рязанцы засняли большие пробки на Солотчинском шоссе и Северной окружной. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщил Telegram-канал «Рзн Лайф». На кадрах видно плотный поток машин по направлению из города. Ранее сообщалось о массовой аварии на Солотчинском мосту. Также в городе образовались десятибальные пробки.

В Раде предположили возможное бегство министра обороны Украины из страны

Также его заподозрили в краже 1,5 миллиардов долларов.

В Верховной раде предположили возможное бегство министра обороны Украины Рустема Умерова из страны. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на депутата Александра Дубинского. Он также заподозрил главу ведомства в краже 1,5 миллиардов долларов. «Министр обороны Умеров готовится к бегству [с Украины], а его лучше осуществить с деньгами, чем без них. Кстати, только в 24-м [украсть] удалось на вполне „потужные“ 1,5 млрд долларов», — заявил Дубинский.

Актера Бориса Щербакова госпитализировали

У него перелом лицевой кости и сотрясение мозга.

Актера Бориса Щербакова госпитализировали. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщил Telegram-канал «Baza». По данным портала, артиста направили в отделении нейрохирургии. Отмечается, что вечером 4 декабря Щербаков упал и сильно ударился головой. Родные вызвали скорую. В больнице диагностировали «сотрясение головного мозга и перелом костей лицевого скелета».

Путин призвал не прикрываться сложностями при решении проблем экологии

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин попросил чиновников не прикрываться сложностями при решении проблем экологии.

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин попросил чиновников не прикрываться сложностями при решении проблем экологии. Об этом сообщает сообщила «Газета.Ru». "Ни в коем случае, прошу вас, чтобы никто не прикрывался сложностями текущего дня, сложностей всегда хватает. Вы знаете, как мы многократно переносили принятие решений в этой сфере. Ясно, что это связано, то одно мешает, то другое, пандемия, то еще что-то", — сказал Путин. Он добавил, что решение вопросов в сфере экологии напрямую влияет на жизнь людей. Президент призвал проанализировать, что происходит в этой сфере в настоящее время.

На Ряжском шоссе в Рязани столкнулись две легковушки

На месте работает реанимация.

На Ряжском шоссе в Рязани столкнулись две легковушки. Об этом очевидцы сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани». Авария случилась вечером в четверг, 5 декабря, напротив «Тойота центра». Столкнулись два автомобиля. На месте работает реанимация. Подробности аварии неизвестны. Ранее серьезная авария произошла на Солотчинском мосту. По данным «Яндекс карт», в Рязани произошло еще 5 ДТП.

Рязанские молодожены зарегистрировали брак на льду

Также весной планируется свадьба на сапах.