Операция «Панда»

Легендарная кинозвезда Джеки Чан берет под опеку детеныша большой панды. Злодеи собираются украсть редкое животное, чтобы получить за него целое состояние. Джеки не может остаться в стороне и отправляется в незабываемое приключение, чтобы спасти панду.
- Режиссёр
- Чжан Луань
- Актёры
- Джеки Чан, Вэй Сян, Цэ Ши, Шон Конке, Цзя Бин, Сюй Цзюньцун, Темур Мамисашвили, Хань Яньбо, Хуан Юньтун, Энди Френд, Александра Смирнова-Кошелева
- Продолж.
- 99 мин.
- Премьера
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2024-12-05 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Боевик, Приключение, Комедия