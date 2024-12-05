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Операция «Панда»

Легендарная кинозвезда Джеки Чан берет под опеку детеныша большой панды. Злодеи собираются украсть редкое животное, чтобы получить за него целое состояние. Джеки не может остаться в стороне и отправляется в незабываемое приключение, чтобы спасти панду.

Режиссёр
Чжан Луань
Актёры
Джеки Чан, Вэй Сян, Цэ Ши, Шон Конке, Цзя Бин, Сюй Цзюньцун, Темур Мамисашвили, Хань Яньбо, Хуан Юньтун, Энди Френд, Александра Смирнова-Кошелева
Продолж.
99 мин.
Премьера
2024-12-05 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Боевик, Приключение, Комедия

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