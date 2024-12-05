В Рязани образовались десятибалльные пробки
В городе произошло 6 ДТП.
В Рязани образовались десятибалльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс карты».
Вечером в четверг, в Рязани образовались крупные пробки. В городе произошло 6 ДТП: на улице Есенина, Солотчинском шоссе, Первомайском проспекте, улицах Зубковой и Новоселов.
Самые сильные заторы образовались на Касимовском шоссе, Московском шоссе, улицах Грибоедова, Солнечной, Дзержинского, Спортивной, Горького, Дзержинского, Радиозаводской, проезде Яблочкова и др.
Ранее появились кадры с места аварии на Солотчинском шоссе.