Стало известно, как изменились цены в супермаркетах Рязани с марта 2022 года

Корреспондент РЗН. Инфо посетила магазин «Пятерочка», чтобы сравнить цены за март 2022 года с сегодняшними.

В Рязани некоторые продукты первой необходимости на 2,5 года подорожали на 30-40 рублей. Корреспондент РЗН. Инфо посетила магазин «Пятерочка», чтобы сравнить цены за март 2022 года с сегодняшними.

В список товаров для сравнения вошел неполный перечень продуктов первой необходимости: тушка курицы, молоко и кефир, творог, яйца, сливочное и подсолнечное масло, туалетная бумага, крупы — рис, пшено, гречка, и овощи — картошка, морковь и капуста.

Продукты, которые подорожали более чем на 30 рублей

Средняя цена сливочного масла за 180 грамм в марте 2022 года — 139,99 рублей. В декабре масло «Крестьянское» 180 грамм продают за 254,99 рублей. Товар за два года подорожал на 115 рублей.

Тушка курицы в марте 2022 года стоила 141,99 рублей, в декабре 2024 — 189,99 рублей. Товар за два года подорожал на 48 рублей.

В марте 2022 года яйца фирмы «Красная цена» С1 и С2 категорий стоили 73,49 рубля и 67,99 рублей соответственно. «Красной цены» на прилавках в 2024 не было, цену сравнили с яйцами фирмы «Окское». В декабре 2024 за категорию С1 рязанец отдаст 119,99 рублей, за С2 — 99,99 рублей. Разница в цене — 46 и 32 рубля.

Рис продавался за 83,19 рубля, сейчас за 126,99 рублей по скидке, или без скидки за 149,99 рублей. Разница, если учитывать скидочную цену — 43 рубля.

0,1% творог подорожал на 33 рубля. Например, за творог фирмы «Амка» 200 грамм 0,1% и 9% два года назад нужно было заплатить соответственно 62,99 и 85,99 рубля, в декабре 2024 года на прилавках 9% творога фирмы не оказалось, 0,1% и 5% стоят 95,99 и 89,99 рублей.

Также подорожала туалетная бумага. «Tolli classiс» двухслойная, четыре рулона в марте стоила 78,99 рублей, в декабре этой марки на прилавках не было, цена такого же товара у фирмы «Zewа» — 129,99 рублей. «Zewа» трехслойная, четыре рулона 2,5 года назад продавалась за 143,99 рубля, сейчас продается за 189,99 рублей. Разница в цене — 46 рублей.

Продукты, цена которых выросла на 5-30 рублей

Молоко от фирм «Простоквашино» и «Сарафаново» подорожало на 3 и 23 рубля соответственно. Бутылка объемом 930 мл у первой фирмы стоила — 89,99 рублей — стала стоить 92,99, у второй — цена выросла с 86,99 рублей до 109,99 рублей.

Также у «Простоквашино» подорожал литр кефира. В марте 2022 года продукт стоил 92,99 рубля, в декабре его цена 99,99 рублей со скидкой, без скидки магазина — 111,99 рублей.

Выросли цены и на подсолнечное масло «Золотая семечка». За литр в марте рязанец отдал бы 113,99 рублей, в декабре товара на прилавке не было, но ценник в 139,99 рублей остался. Разница в цене — 26 рублей.

Пшено стоило 69,99 рублей, сейчас цена продукта 85,99 рублей.

Продукты, которые подешевели или не поменяли цену

Шоколад «Бабаевский» в марте 2022 года продавался за 139,99 рубля за 100 грамм, в декабре цена осталась такой же.

Картошка ранняя стоила 103,49 рубля, сейчас на прилавках лежит картофель отечественный за 58,99 рублей. Капуста белокочанная стоила 86,51 рубля, в декабре рязанец отдаст за товар 35,99 рублей. Цена за килограмм моркови снизилась с 47,29 до 22,99 рублей.

За килограмм гречки в марте 2022 года покупатель заплатил бы 79,49 рублей, в декабре — 64,99 рубля по скидке, без — 89,99 рублей.

Напомним, РЗН. Инфо отслеживает цены на продукты первой необходимости с марта 2022 года. Последний репортаж на тему был в июне.