Как в Рязани растут цены за неделю на примере одного магазина

В список товаров вошел неполный перечень продуктов первой необходимости: курица, масло сливочное и подсолнечное, молоко и кефир, творог, яйца, сахар и соль, мука, туалетная бумага, крупы — рис, пшено и гречка, овощи — картошка, морковь, капуста и лук.

В Рязани в сети магазинов «Пятерочка» за неделю подорожали продукты первой необходимости. Корреспондент РЗН. инфо посетил магазин в четверг, 17 и 24 марта, и сравнил цены.

В список товаров вошел неполный перечень продуктов первой необходимости: курица, масло сливочное и подсолнечное, молоко и кефир, творог, яйца, сахар и соль, мука, туалетная бумага, крупы — рис, пшено и гречка, овощи — картошка, морковь, капуста и лук.

Тушка курицы, 17 марта, стоила 135,99 рубля, а уже 24 марта — 141,99 рубля. Творог подорожал только у фирмы «Амка». 17 марта за 200 грамм 0,1% и 9% нужно было заплатить соответственно 56,99 и 84,19 рубля, а уже 24 марта за них же — 62,99 и 85,99 рубля.

Кроме того, подорожало молоко от фирм «Простоквашино» и «Сарафаново». Бутылка 930 мл у первой фирмы стоила 87,99 рубля, а стала — 89,99 рубля, у второй — цена выросла с 84,99 до 86,99 рубля. Также у «Простоквашино» подорожал литр кефира с 89,99 до 92,99 рубля. Соли и сахара 17 и 24 марта на полках не было, как и цен.

Самое большое повышение цен за неделю произошло на картошку и капусту. Картошка ранняя стоила 89,99 рубля, сейчас же — 103,49 рубля. Капуста белокочанная повысилась в цене с 62,89 до 86,51 рубля.

Также выросли цены, но не значительно, на подсолнечное масло «Золотая семечка» — со 109,99 до 113,99 рубля за литр, шоколад «Бабаевский» — со 132,99 до 139,99 рубля за 100 грамм, яйца от «Красной цены»: 1 категория — с 70,19 до 73,49 рубля, 2 категория — с 65,99 до 67,99 рубля. Килограмм моркови стоил 43,29 рубля, а сейчас — 47,29 рубля. Также подорожала туалетная бумага «Tolli classiс» двуслойная, четыре рулона — с 74,99 до 78,99 рубля и «Zewа» трехслойная, четыре рулона — со 142,99 до 143,99 рубля.

За неделю не увеличились цены только на сливочное масло и крупы. Средняя цена масла за 180 грамм — 139,99 рубля. За килограмм гречки — 79,49 рубля, пшена — 69,99 рубля, риса — 83,19 рубля.