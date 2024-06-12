В рязанских магазинах подорожали продукты первой необходимости

В мае эксперты прогнозировали подорожание с 1 июня продуктов первой необходимости на 10-30%. Корреспондент РЗН. Инфо решил сравнить мартовские и июньские цены в одной из сетей и выяснить, каких продуктов коснулось подорожание.

В мае эксперты прогнозировали подорожание с 1 июня продуктов первой необходимости на 10-30%. Корреспондент РЗН. Инфо решил сравнить мартовские и июньские цены в одной из сетей и выяснить, каких продуктов коснулось подорожание.

Продукты, подорожавшие больше, чем на десять рублей: в марте тушка курицы стоила 143,99 рубля, в июне рязанец отдаст 159,99 рублей; килограмм белокочанной капусты продавался по 33,99 рубля, сейчас «ранняя» капуста обойдется в 44,99 рубля; соль подорожала практически вдвое, в марте продукт стоил 24,99 рубля, в июне — 42,99 рубля.

За 900 граммов гречки ценник в марте — 109,99 рублей, спустя три месяца — 119,99 рублей; 900 граммов риса марки «Global village» стоили 119,99 рублей, в июне на прилавке этой марки не оказалось, при этом тот же вид риса «Агро-альянс» 900 граммов стоит 179,99 рублей; шоколад «Бабаевский» 200 грамм стоил 189,99 рублей, сейчас ценник — 199,99 рублей; морковь подорожала в три раза — от 22,99 до 60,99 рублей; цена на туалетную бумагу «ZEWA Джаст» в марте — 289,99 рублей, возросла до 299,99 рублей; туалетная бумага «Tolli Classic» двухслойная четыре рулона стоила 82,99 рубля, цена поднялась до 99,99 рублей.

Продукты, подорожавшие меньше, чем на десять рублей: молоко «Эковакино» 930 миллилитров, 3,4-6% обходилось рязанцу в 74,99 рубля, сейчас стоит 79,99 рублей; в марте сахар стоил 58,99 рублей, в июне — 62,99 рубля; килограмм картофеля был по 20,99 рублей, сейчас его цена 29,99 рублей; цена на лук в марте была 33,99 рубля, в июне — 39,49 рублей.

Продукты, у которых снизился ценник: в марте яйца С1 и С2 «Красная цена» были по 109,99 и 99,99 рублей, в июне по 95,99 и 74,99 рубля; яиц С0 «Красная цена» на прилавке не было ни в марте, ни в июне, но можно купить яйца марки «Селяночка» С0 за 109,99 рублей; 1 литр масла «Золотая Семечка» стоил 156,79 рублей, сейчас цена упала до 139,99 рублей; молоко «Простоквашино» 3,4%-4,5% 930 миллилитров подешевело на два рубля с 84,99 до 82,99 рубей; цена на масло «Экомилк крестьянское» 180 граммов в марте — 169,99 рублей, в июне — 184,99 рубля; творог «Амка» 9% стоил 85,99 рублей, сейчас подешевел на два рубля и его цена составила 83,99 рубля; творог «Молочная станция» 5% продавался за 72,99 рубля, сейчас обойдётся в 119,99 рублей.

Ценник остался таким же, как и в марте: молоко «Эковакино» 930 миллилитров 2,5% — 75,99 рублей; 1 килограмм муки «Селяночка» блинная классическая продается по той же цене — 65,99 рублей.

Напомним, РЗН. Инфо отслеживает цены на продукты первой необходимости с апреля 2022 года.