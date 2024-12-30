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Брат погибшего в рязанском пруду студента рассказал новые подробности трагедии
Напомним, 14 ноября в пруду у Новопавловской рощи нашли тело пропавшего студента медуниверситета Адиля Эль Мшиши.

Брат погибшего в рязанском пруду студента рассказал новые подробности трагедии. Об этом сообщает «Новая газета — Рязань».

Напомним, 14 ноября в пруду у Новопавловской рощи нашли тело пропавшего студента медуниверситета Адиля Эль-Мшиши. Ранее его сестра рассказала о случившемся.

Старший брат Адиля — Мехди Эль-Мшиши тоже обучался в России.

По его словам, следователи обещали проверить на полиграфе знакомого студента, с которым в тот вечер ушел Адиль.

«Сначала сказали, что специалист-полиграфолог на больничном. Через некоторое время я снова позвонил и мне сказали, что он еще не вышел с больничного, а сроки прошли, и надо выносить постановление. В итоге постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по документам было внесено 16 декабря, но мы получили его только 20-го. Все эти дни наша мама была на связи со следователем, и ей каждый день говорили: „Ждите!“ Хотя документ уже был. Зачем-то тянули время», — сообщил молодой человек.

По мнению семьи погибшего иностранца, доследственную проверку не проводили.

«Была информация, что Адилю стало плохо и он обратился в медцентр „Надежда“ с болью в спине, но этот центр специализируется на гинекологии, поэтому его сотрудница вызвала скорую и та, приехав, парня осмотрела и просто отвезла в общежитие. Я спрашивал: проверили ли эту информацию? В полиции сказали, что проверили и подтвердили, что это был Адиль. Но с помощью волонтеров я выяснил — это был другой марокканец, девушка из медцентра „Надежда“ увидела фото и позвонила нам, чтобы сказать об этом. Значит в полиции ничего не проверяли», — сказал он.

Молодой человек поблагодарил волонтеров за помощь в поисках брата.

«Мы не можем смириться с таким отношением со стороны следственных органов и конечно, будем подавать жалобу в вышестоящие инстанции. Если следователя удовлетворили слова свидетеля, что он ничего не помнит, а полиграфолог так и не вышел с больничного, то это наводит на мысль, что делом о гибели нашего брата просто не сочли нужным заниматься», — резюмирует Мехди Эль-Мшиши.