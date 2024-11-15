В СК рассказали подробности смерти 18-летнего иностранного студента в Рязани

Напомним, тело пропавшего 7 ноября Эль Мшиши Адиля достали из пруда в Новопавловской роще в четверг, 14 ноября.

На теле погибшего студента рязанского медуниверситета нет криминальных следов. Об этом РЗН. Инфо рассказали в пресс-служба регионального ведомства.

«Железнодорожным МСО Рязани проводится доследственная проверка по факту смерти молодого человека, — уточнили в СК.

Напомним, тело пропавшего 7 ноября Эль Мшиши Адиля достали из пруда в Новопавловской роще в четверг, 14 ноября. Молодого человека нашли по геолокации с телефона.