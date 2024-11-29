Сестра погибшего в рязанском пруду студента рассказала подробности трагедии

По ее словам, следствие продлится до 10 декабря.

Сестра погибшего в рязанском пруду студента рассказала подробности трагедии. Об этом пишет «Новая газета-Рязань».

Напомним, 14 ноября в пруду у Новопавловской рощи нашли тело пропавшего студента медуниверситета Адиля Эль Мшиши.

«К сожалению, полной картины у нас сейчас нет. Мы знаем только до того момента, как он умер. Он был не один, с парнем, с которым познакомился в самолете. Они были знакомы очень мало. Что произошло и почему он там оказался, как они так прошли мимо камер, тоже все непонятно. Одно могу сказать, что все, что пишут в новостях это полный бред — что его нашли по геолокации телефона, что он там, где-то падал, что был в каком-то баре, вообще это полная чушь», — сказала сестра погибшего Диана.

По ее словам, следствие продлится до 10 декабря.

Семья Адиля узнала о пропаже от его друга.

«Я ему искала в Рязани квартиру, чтобы он съехал с общежития, так как он, хотя и знает русский, очень скромный и не мог найти сам. Он должен был как раз в пятницу, 8 ноября, смотреть квартиру, но не вышел на связь», — отметила девушка.

Кроме того, Диана заявила, что по данным судмедэкспертизы никаких наркотических веществ в его организме обнаружено не было.

Девушка рассказала, что полиция не сразу взялась за дело и искать его стали только на третьи сутки, хотя писали заявление и в посольство, и в Марокканскую милицию.

«Адиль не сильно коммуникабельный, он не мог просто так близко подружиться с кем-то за эти три недели и пойти куда-то. Мы хорошо знаем его характер, поэтому 100% он с общежития очень редко выходил куда-либо. Он приехал на учебу буквально как три недели назад, делал документы и они только начали обучаться», — сказала она.

Отмечается, что причинами смерти указаны утопление, нехватка воздуха.

«Раскрытие дела затрудняет тот факт, что он пробыл в воде ровно семь дней. То есть все отпечатки и ДНК от длительного пребывания под водой уже могли исчезнуть, даже если его просто толкнули в этот пруд», — заключила Диана.