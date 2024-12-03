Суд снова оштрафовал рязанского предпринимателя за продажу игрушки Чебурашки

Мягкая игрушка стоила 1600 рублей. Контрафактных Чебурашек продавали в ТРЦ «Малина».

Суд снова оштрафовал рязанского предпринимателя за продажу мягкой игрушки, изображающей Чебурашку. Решение опубликовали в картотеке Арбитражных дел.

АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» требовали компенсацию в 100 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Однако суд удовлетворил исковые требования частично. Каждому истцу присудили по 10 тысяч рублей. Рязанский бизнесмен должен заплатить 30 тысяч 932 рубля вместе с судебными расходами.

Мягкая игрушка стоила 1600 рублей. Контрафактных Чебурашек продавали в ТРЦ «Малина».

Напомним, в мае с рязанки потребовали 106 тысяч рублей.

В марте суд обязал рязанского бизнесмена выплатить компенсацию за изображение Чебурашки.

Фото — кадр из кинофильма «Чебурашка»