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«Союзмультфильм» потребовал с рязанки 106 тысяч рублей за изображение «Чебурашки»
Дело рассмотрят в порядке упрощенного производства.

АО «Киностудия Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» потребовали 106 тысяч 932 рубля с рязанской предпринимательницы за изображение «Чебурашки». Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

С ИП Натальи В. требуют компенсацию в размере 100 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак и авторских прав на персонажа «Чебурашка». Также истец просит выплатить прочие судебные расходы на сумму шесть тысяч 932 рубля.

Дело рассмотрят в порядке упрощенного производства.

В марте суд обязал рязанского бизнесмена выплатить компенсацию за изображение Чебурашки около 20 тысяч рублей.