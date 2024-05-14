«Союзмультфильм» потребовал с рязанки 106 тысяч рублей за изображение «Чебурашки»

Дело рассмотрят в порядке упрощенного производства.

АО «Киностудия Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» потребовали 106 тысяч 932 рубля с рязанской предпринимательницы за изображение «Чебурашки». Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

С ИП Натальи В. требуют компенсацию в размере 100 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак и авторских прав на персонажа «Чебурашка». Также истец просит выплатить прочие судебные расходы на сумму шесть тысяч 932 рубля.

Дело рассмотрят в порядке упрощенного производства.

В марте суд обязал рязанского бизнесмена выплатить компенсацию за изображение Чебурашки около 20 тысяч рублей.