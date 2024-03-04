Суд обязал рязанского бизнесмена выплатить компенсацию за изображение Чебурашки

Согласно документации, решение может быть обжаловано в течение со дня его принятия.

Арбитражный суд рассмотрел иск АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» к рязанскому бизнесмену. Соответствующую информацию разместили в картотеке дела.

В документах указано, что суд принял решение взыскать с предпринимателя в пользу АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» компенсации в размере 10 тысяч рублей каждой организации, а также расходы по оплате госпошлины на общую сумму 4 тысячи рублей. Кроме того, «Союзмультфильму» бизнесмен должен оплатить стоимость товара в размере 450 рублей, почтовые расходы — 132 рубля, траты на фиксацию правонарушения — пять тысяч рублей.

Согласно документации, решение может быть обжаловано в течение со дня его принятия.

Напомним, «Союзмультфильм» подал в суд на рязанского бизнесмена из-за Чебурашки.

Кадр из мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена».