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Эксперт Дэвис: удары по городам РФ могут ухудшить позиции Украины на переговорах
Подполковник вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что удары по городам России, находящимся далеко от линии фронта, могут негативно сказаться на позиции Украины в будущих переговорах.

Подполковник вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что удары по городам России, находящимся далеко от линии фронта, могут негативно сказаться на позиции Украины в будущих переговорах. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Deep Dive в субботу, 21 декабря, передало ТАСС.

Как сказал Дэвис, такие действия, как удар по Казани, «не имеют значительного военного эффекта, но вызывают гнев у российских граждан и руководства».

«Подобные атаки лишь усиливают решимость России, что может осложнить достижение мирного соглашения», — отметил он.

Эксперт добавил, что стремление Украины нанести максимальный ущерб России, несмотря на ограниченные ресурсы, может привести к обострению конфликта.

Напомним, в субботу, 21 декабря. ВСУ атаковали беспилотниками Казань. Зафиксировано восемь прилетов. В Татарстане ввели режим ЧС.