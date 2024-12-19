Суд опроверг, что рязанского пристава Калужского убили одним случайным выстрелом

Следующее заседание по делу состоится 25 декабря.

Телесные повреждения на теле убитого рязанского пристава Сергея Калужского образовались в результате четырех однократных выстрелов, а не автоматной очереди, как заявлял ранее подсудимый Сергей Ананикян. Прокурор озвучила соответствующий протокол на заседании в Московском районном суде 19 декабря.

«Хотите сказать, что после первого выстрела человек держался на ногах и не упал, а потом я подошел? Все четыре пули вылетели с одного раза», — заявил подсудимый Сергей Ананикян.

На заседании просмотрели записи следственного эксперимента от 4 ноября. На кадрах видно, как Ананикян рассказывает о дне убийства, показан процесс поиска автомата, место убийства, квартира подсудимого и воссоздан маршрут его передвижения 1 ноября. На видеозаписях подсудимый выглядел подавленным и неэмоциональным.

Также на заседании объявили, что Ананикян привлекался Советским РУВД в 2004 году. Дело прекратили по 25 статье УПК РФ в связи с примирением сторон.

Прокурор сообщила, что брак Ананикяна расторгнут с 6 июня 2023 года. На прошлом заседании подозреваемый утверждал, что хотел сохранить семью и о разводе узнал только в СИЗО.

В суде озвучили написанную участковым характеристику подсудимого: «Жалоб, заявлений в адрес Ананикяна не поступало, по месту проживания характеризуется удовлетворительно». Также содержатся сведения о том, что в 2003 году он привлекался к уголовной ответственности.

Из характеристики по месту работы до задержания стало известно, что подозреваемый в убийстве пристава имеет высшее образование, в 2017 году принят на должность машиниста гофрировального агрегата, в 2018 — переведен на должность мастера участка.

За время работы всегда добросовестно относился к исполнению своих обязанностей. В коллективе со всеми имел хорошие отношения.

Следующее заседание по делу состоится 25 декабря.

Напомним, на прошлом заседании в суде сообщили, что супруга убитого рязанского пристава Сергея Калужского требует от подсудимого 3 миллиона рублей морального ущерба и 509 тысяч 250 рублей материального.

Ранее суд огласил переписку в мессенджере, которая подтверждает информацию о романтической связи рязанского пристава и бывшей жены Ананикяна.

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