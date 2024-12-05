Подозреваемый в убийстве рязанского пристава: узнал о разводе, когда был в СИЗО

Сергея Ананикяна допросили в среду, 4 декабря, на заседании суда.

Подозреваемый в убийстве рязанского пристава Сергея Калужского рассказал о новых подробностях преступления. Сергея Ананикяна допросили в среду, 4 декабря, на заседании суда.

По его словам, разногласия у него с женой начались, когда она вышла на работу в 2022 году после второго декрета.

Ананикян рассказал, что постоянно преподносил супруге подарки, она ходила в дорогой одежде, ездила на хорошей машине, но много времени проводила со своими подругами за кофе или на прогулках по торговым центрам. Подсудимый заявил, что воспитание детей легло на его плечи, так как супруга много работала.

В ответ на вопрос о слежке, он сообщил, что доверял супруге и не видел смысла контролировать ее. Ананикян подтвердил, что около месяца в машине жены лежал телефон, который передавал местоположение, но сделано это было, чтобы найти автомобиль в случае угона.

Подсудимый заявил, что уважал супругу и не подозревал ее в романтической связи с Калужским, но знал, что они периодически виделись вне работы. Он уточнил, что хотел избежать скандала и решить проблему с приставом мирно, но тот не хотел с ним разговаривать.

Мужчина сообщил, что в сентябре 2023 года, когда приехал за женой на работу, случайно столкнулся с Калужским. Во время этой встречи пристав сказал Ананикяну: «Если ты еще раз приблизишься ко мне, я накатаю на тебя заявление. Это в лучшем случае. В худшем случае я тебя пристрелю».

Подозреваемый заявил, что 1 ноября 2023 года заехал на работу к жене и увидел с улицы в окне кабинета Калужского улыбающуюся и веселую супругу. По словам Ананикяна, именно эта встреча подтолкнула его на преступление, он разозлился и поехал за автоматом, который в мае 2023 года обнаружил в кустах во время рыбалки. Там оружие находилось несколько месяцев.

Ананикян заявил, что никогда не пользовался автоматами и видел их только в фильмах. Он отправился к дому Калужского, дождался момента, когда пристав приехал на машине и вышел из нее. Подсудимый сообщил, что позвал Калужского по имени, но тот не успел обернуться или не услышал.

Подсудимый заявил, что в этот момент пытался вытащить из пакета оружие, но автомат Калашникова сам «случайно нажался» и очередь выстрелов направилась в сторону Калужского.

«От ревности и от обиды решил напугать, а получилось так, что убил», — заявил подсудимый.

По его словам, совершенное преступление не было умышленным убийством. Ананикян предполагал, что пристав испугался бы вида автомата и отстал от его жены.

Он заявил, что до последнего хотел сохранить брак, а о разводе узнал уже в СИЗО, мужчина уверен, что этому поспособствовали знакомые Калужского.

На заседании озвучили, что супруга убитого пристава от подсудимого требует выплату материального ущерба в размере 509 тысяч 250 рублей. Моральный ущерб равен 3 миллионам. Ананикян признал иск, но посчитал сумму завышенной.

«Были бы деньги, я бы возместил», — заявил подсудимый.

Следующее заседание по делу состоится 19 декабря.

Напомним, на прошлом заседании суд огласил переписку рязанского пристава Сергея Калужского и жены Сергея Ананикяна.

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