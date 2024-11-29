Суд огласил романтическую переписку убитого в Рязани пристава и жены подсудимого

В переписке за месяц до смерти, пристав предположил, что Ананикян ездил за ним на машине, фотографировал исподтишка.

В четверг, 28 ноября, на заседании в Московском районном суде озвучили романтическую переписку убитого рязанского пристава Сергея Калужского и жены подсудимого Сергея Ананикяна. Об этом сообщил корреспондент РЗН. Инфо из зала суда.

Сообщения в Telegram подтвердили, что Ананикян преследовал бывшую супругу и подозревал ее в романтической связи с Калужским.

В переписке за месяц до смерти, пристав предположил, что Ананикян ездил за ним на машине, фотографировал исподтишка.

Спустя полмесяца, экс-супруга подсудимого сообщила Калужскому: «Он снова здесь. Мне позвонили, сказали».

На заседании также зачитали заключение судмедэкспертизы. Смерть Калужского наступила в результате множественных огнестрельных сквозных пулевых ранений туловища, головы, правого плеча с повреждением внутренних органов. Калужский умер от кровопотери.

Кроме того, по камерам видеонаблюдения удалось установить перемещения Ананикяна в вечер смерти Калужского. На кадрах человек на велосипеде проехал со стороны Приокского в Недостоево по улицам Космонавтов и Промышленной. Спустя некоторое время он вернулся к припаркованному около магазина автомобилю, сюда же подошли несколько мужчин кавказской национальности, после чего машина уехала.

Следующее заседание по делу состоится 4 декабря 2024 года.

Ранее стало известно, в сентябре следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве рязанского пристава Сергея Калужского.

Напомним, на прошлом заседании зачитали показания трех несовершеннолетних свидетелей и приехавших на вызов фельдшеров и медбрата.

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