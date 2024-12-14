Назван виновник массового ДТП в Рязанской области

По предварительной информации региональной ГАИ, 19-летний рязанец двигался на автомобиле «Киа Спектра». Он не справился с рулевым управлением и столкнулся с машинами «Лада Приора», «Лада Веста», «Лифан».

Назван виновник массового ДТП, которое произошло в Пронском районе в субботу, 14 декабря. Обстоятельства происшествия сообщила пресс-служба региональной ГАИ в своем Telegram-канале.

По предварительной информации ведомства, 19-летний рязанец двигался на автомобиле «Киа Спектра». Он не справился с рулевым управлением и столкнулся с машинами «Лада Приора», «Лада Веста», «Лифан».

В результате происшествия водитель «Приоры», его 19-ти летняя пассажирка, водитель «Весты» получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказали медпомощь.

Напомним, ДТП произошло в субботу, 14 декабря. Одного из водителей зажало в автомобиле после аварии. Кадры с места можно посмотреть по ссылке.

Позже выяснилось, что машину ДПС, ехавшую на место происшествия, занесло и отбросило в стоящие на трассе автомобили.