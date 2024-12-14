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Водителя зажало в автомобиле после массового ДТП в Рязанской области
Столкнулись автомобили KIA, Lada Vesta, Lada Priora и Lifan. Одного из водителей зажало в салоне машины. Выбираться ему помогали спасатели.

Водителя зажало в автомобиле после массового ДТП в Рязанской области. Об этом сообщил ИД «Пресса».

В субботу, 14 декабря, на четвертом километре дороги Рязань — Пронск — Скопин у села Красное произошло массовое ДТП.

Столкнулись автомобили KIA, Lada Vesta, Lada Priora и Lifan. Одного из водителей, по данным издания, зажало в салоне машины. Выбираться ему помогали спасатели.

Как указано в публикации, четыре автомобиля получили серьезные механические повреждения.

«Трое находились в удовлетворительном состоянии и от госпитализации отказались. В тяжелом состоянии один из водителей, его госпитализировали», — приводятся слова Натальи Черницыной, главврача Новомичуринской межрайонной больницы, куда привезли четырех пострадавших в ДТП.

Причины аварии и ущерб устанавливают специалисты.

Ранее появилось видео с места.