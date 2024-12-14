Машину ДПС, ехавшую на место ДТП в Рязанской области, занесло и отбросило в авто

Полицейские ехали на место массовой аварии, которая произошла на трассе Рязань — Пронск — Скопин. На опубликованных кадрах видно, что машину ДПС занесло, после чего она развернулась и въехала в стоящие автомобили.

Машину ДПС, ехавшую на место массового ДТП в Пронском районе, занесло и отбросило в стоящие на трассе автомобили. Об этом сообщили в группе «Скопин ИНФО» во «ВКонтакте».

Полицейские ехали на место массовой аварии, которая произошла на трассе Рязань — Пронск — Скопин. На опубликованных кадрах видно, что машину ДПС занесло, после чего она развернулась и въехала в автомобили.

Напомним, ДТП произошло в субботу, 14 декабря. Водителя зажало в автомобиле после аварии. Кадры с места можно посмотреть по ссылке.

Позже в ГАИ прокомментировали аварию с участием машины ДПС в Рязанской области.

Видео: группа «Скопин.ИНФО» во «ВКонтакте»