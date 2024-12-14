В Рязанской области произошло массовое ДТП
Авария случилась около от села Абакумово на трассе Рязань — Скопин.
В Рязанской области произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
Авария случилась на трассе Рязань — Пронск — Скопин, недалеко от села Абакумово. Судя по кадрам, столкнулись три автомобиля, они получили серьезные механические повреждения.
На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи.
«Количество пострадавших пока неизвестно», — говорится в посте.
Официальной информации о произошедшем пока не поступало.