В ГАИ прокомментировали аварию с участием машины ДПС в Рязанской области

В пресс-службе региональной ГАИ прокомментировали аварию с участием машины ДПС в Рязанской области. Соответствующую информацию опубликовали в Telegram-канале ведомства.
ДТП произошло в субботу, 14 декабря, примерно в 12:20, в Пронском районе, на 49-ом километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин».
По предварительной информации ведомства, сотрудники ГАИ ехали на патрульном автомобиле «Хендай Солярис» с «мигалками». Была низовая метель. Из-за плохой видимости сотрудники ГАИ столкнулись со стоящим автомобилем «Шевроле Нива», под управлением рязанца.
В результате происшествия машины получили незначительные механические повреждения. Пострадавших нет.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее появилось видео с места происшествия.